白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は５月８日、中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージ第３節で、オーストラリアと対戦した。リトルなでしこはレバノンに13−０、インドに３−０で勝利。一方、オーストラリアはインドを２−０で下した後、レバノンと１−１で引き分けた。開幕２連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めている日本が、立ち上がりから押し込み、16分にCKから花城恵唯がヘッドで幸先良