ワークマンのカジュアルライン「DAYS」とアウトドアラインから、夏の必需品となる高機能ウェアをご紹介。デザインと実用性を両立した注目アイテムをチェックしましょう。【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介夏の王道！ 「リネンライク」で清涼感をまとうシャリ感のある肌触りでムレにくい「リネンライク」シリーズは、通勤から休日まで幅広く活躍します。▼リネンライクドライタッチ半袖シャツ （1500円）吸汗速乾・接触冷感・UV