センダイガールズプロレスリング公式X（旧Twitter）は5月8日、投稿を更新。所属選手のDASH・チサコさんが妊娠したことを発表し、反響を呼んでいます。【投稿】仙女公式X、チサコの妊娠&大会欠場を発表「おめでとうございます！」同アカウントは「センダイガールズプロレスリング所属選手・DASH・チサコですが、このたび妊娠が判明いたしました」と発表。母子の健康を最優先に考え、今後予定していた大会を欠場すると報告しまし