神奈川県のソニーセミコンダクタソリューションズは、次世代イメージセンサーの開発と生産に関してTSMCと提携に向けた基本合意書を締結したと発表しました。 【写真を見る】ソニーがTSMCと提携次世代センサー生産へ向け基本合意ロボット制御「フィジカルAI」の基盤構築へ熊本 どんな計画？ ソニーセミコンダクタソリューションズは、TSMCと合弁会社の設立を検討していて