『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「女性の口をふさぎスマホ強奪か“位置情報”で執念の追跡」についてお伝えします。◇◇◇強盗の疑いで逮捕された介護士の仲村晃彦容疑者（36）。警察によりますと、今月5日未明、神奈川・横浜市の路上で帰宅途中の女性（31）に近づき、口をふさいでスマートフォンを奪った疑いがもたれています。逮捕のきっかけは、奪われたスマホの位置情報でした。仲村容疑者は車で逃走し