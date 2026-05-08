中国政府主導で2025年10月に香港で開業した「国際調停院」＝8日（共同）【香港共同】中国政府主導で昨年10月に香港で開業した「国際調停院」が今月、海事関連の紛争を解決したことが8日分かった。同院が主催した8日の国際会議で鄭若カ秘書長が明らかにした。同院による紛争解決が確認されたのは初めて。中国は国際的な発言力強化につなげる狙いがある。国際調停院は武力紛争や領土問題も対象。国家間の問題だけでなく、企業間