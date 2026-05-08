将棋の第84期名人戦7番勝負（毎日新聞社、朝日新聞社主催）第3局は8日、石川県七尾市の「和倉温泉日本の宿のと楽」で第2日が指され、後手の藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝が挑戦者・糸谷哲郎九段（37）を130手で下した。藤井は開幕3連勝で、名人戦4連覇に王手をかけた。第4局は16、17日に大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で開催される。