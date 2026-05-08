◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（8日、マツダスタジアム）ヤクルトが初回から先制に成功しました。1アウトから打席に入った2番・サンタナ選手は、対する先発・森下暢仁投手の4球目のフォークをとらえレフトへのヒット。続く古賀優大選手が、右中間の間を抜ける当たりとしました。この間に一塁走者のサンタナ選手は一気に駆け抜けホームイン。古賀選手が先制のタイムリー3塁打としました。古賀選手はこの一打を振り返り「繋