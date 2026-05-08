「今年こそは家計を改善して貯金したい！」 新年を機に1月から、もしくは新年度にあわせて4月から始めたけれど、失敗した方はいませんか？ お金の出入りの多い月に始めると、うまくいかないことも多いです。 そこで本記事では、貯金できる習慣づくりのポイントについて解説します。 貯金しなくちゃ症候群 金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査（2025年）」によると、単身世帯の30.1％、二人以上