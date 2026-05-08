給油後に「もっと安い店があった」と気づくと、損をした気分になるものです。特に最近はガソリン価格が高止まりしているため、数十円や数百円の差でも気になる人も多いのではないでしょうか。 しかし、給油のたびに細かく比較して安い店を探すべきかというと、必ずしもそうとは限りません。本記事では、ガソリン代の差額がどの程度影響するのか、そして効率的に節約するための考え方について解説します。 ガソリン