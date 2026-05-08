乗務員室に入り込み警笛。名鉄の従業員が業務時間外に不適切な行為をしていたことが分かりました。 【写真を見る】私服姿の人物と乗務員室に “警笛”鳴らすなど不適切行為 名鉄従業員が社外の知人ら2人と… ｢知人を制止できず加担してしまった｣ 名鉄によりますと4月30日、第三者がSNSに投稿した2つの動画に走行中の列車の最後部の乗務員室に、私服姿の複数の人物が侵入し、警笛を鳴らすなど不適切な行為をしている様子が映って