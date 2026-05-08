フリーアナウンサーの有働由美子が８日、ニッポン放送「うどうのらじお」に出演。街で見かけた?腹が立った?光景について語った。リスナーからのメールで救急隊員の話題になり、有働は「それで言うとさ、ちょっとこの前、すごく久しぶりに腹が立ったことがあったんですけど」と切り出した。それは道路で救急車に出くわしたときのこと。その救急車は「前、開けてください！」と指示を出し、他の自動車もほとんどはそれに従い道