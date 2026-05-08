２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）が、バラエティー番組に出演する様子をアップした。三浦が８日に自身のインスタグラムを更新し、１１日に放送されるＴＢＳ系「テレビ×ミセス」の出演を報告。「シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだらけでとても楽しかったです！是非ご覧く