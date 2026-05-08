気を引くために次から次へと言葉を繰り出しても、女性は案外冷静に受け止めているもの。チャラすぎる態度のせいで警戒心を抱かれてしまっては、真剣な恋愛のチャンスを遠ざけてしまうでしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性396名に聞いたアンケートを参考に、「どうせ口だけでしょ！チャラ男認定される口説き文句」をご紹介します。【１】「彼女と別れたばかりなんだよね」と聞かれてもいないフリー宣言をする「『俺に興