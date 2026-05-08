バスケットボールＢリーグの京都は８日、伊佐勉ヘッドコーチ（ＨＣ）と来季の契約を締結したと発表した。２０２５―２６シーズンに続き２季目となる。同ＨＣはチームを通じて「２０２６―２７シーズンのＢプレミアでも指揮を執れることに感謝の気持ちでいっぱいです。オール京都、ハンナリーズに関わる全ての方々と、共に、登り、一歩ずつ進んでいけたらと思います。新シーズンも応援よろしくお願いいたします」とコメントした。