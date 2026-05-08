日本サッカー協会の宮本恒靖会長（４９）が８日、都内で取材に応じ、４月１６日に森保ジャパンへコーチでの加入が発表された中村俊輔氏（４７）への期待感を語った。宮本会長と中村氏は、代表のアンダー世代やＡ代表でもドイツＷ杯（２００６年）など長きにわたり、ともにプレーした。宮本会長は「俊輔ならではの感覚的なものを言語化して、選手に伝えることができると期待している。セットプレーのアイデアとか、相手ＧＫとの