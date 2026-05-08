将棋の藤井聡太名人＝竜王、王位、棋聖、棋王、王将＝に糸谷哲郎九段が挑戦する第８４期名人戦七番勝負第３局が７・８日、石川・七尾市の「和倉温泉日本の宿のと楽」で指され、１３０手で後手の藤井が勝利した。シリーズ３勝０敗で４連覇に王手をかけた。戦型は相雁木。藤井は１日目から早指しを得意とする糸谷を相手に時間を使わされる展開となったが、２日目の午後になるまで形勢はほぼ互角。糸谷が大駒を使って攻め続け