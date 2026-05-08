◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月８日、美浦トレセンファルコンＳ９着から臨むハッピーエンジェル（牝３歳、美浦・武市康男厩舎、父ジョーカプチーノ）が、好気配を漂わせている。レース２日前のこの日は坂路を１本。６６秒４―１５秒９で軽快に駆け上がった。武市調教師は「雰囲気は良かったです。気持ち良く上がれていたので、順調に仕上がったかなと思います」と充実ぶ