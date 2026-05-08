◆パ・リーグオリックス―日本ハム（８日・京セラドーム大阪）オリックス・宮国凌空投手が、プロ初登板初先発のマウンドに上がった。愛知・東邦から２３年の育成ドラフト３位で入団し、プロ３年目の今季はファーム・リーグ７試合で西地区最多タイの４勝。念願の支配下昇格をつかんだ最速１５４キロ右腕は、同じ宜野湾市出身の宮城大弥がかつて使用していた登場曲「三線の花」を使用した。注目のプロ第１球は、１５０キロを計