福岡市は8日、感染性胃腸炎の集団発生について発表しました。早良区の高齢者施設で入居者と職員合わせて24人が症状を訴え、このうち1人が入院しました。入院した人はその後、死亡しましたが、感染性胃腸炎との因果関係は不明だということです。福岡市によりますと、4月26日から5月3日にかけて60代から90代までの入居者14人と、20代から60代の職員10人に嘔吐、下痢、発熱の症状が出ました。このうち4人からノロウイルスが検出され、