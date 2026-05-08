◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）首位と２打差２位から出た荒木優奈（Ｓｋｙ）は２バーディー、１ボギーの７１と伸ばし、通算３アンダーで２位をキープした。トップの大久保柚季（加賀電子）とは２打差。風の強い午後組でのプレーも、耐えるゴルフで２位につけ「後半はショットが乱れて納得いくプレーでは