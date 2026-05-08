プロボクシングＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国／帝拳＝が７月１１日（日本時間同１２日）、米カリフォルニア州サンフランシスコで、ＷＢＯ世界同級１４位アンディ・ドミンゲス（２８）＝メキシコ＝と６度目の防衛戦を行うことが決定。７日（日本時間８日）、サンフランシスコの船上で記者会見が行われた。オラスクアガは、世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝