バスケットボール男子日本代表の富樫勇樹＝千葉Ｊ＝が７月２０日に横浜ＢＵＮＴＡＩで自身がプロデュースするイベント「ＵＮＡＶＥＲＡＧＥＦＥＳ．」を開催する。「もっと多くのスポーツ好きな人や家族連れに、アリーナの熱狂を体感してほしい」との思いから２０２４年にスタートした同イベント。スポーツと音楽が融合した唯一無二のアリーナエンターテインメントとして開催され、様々な競技から日本を代表するトップアスリ