◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）首位と２打差２位からスタートした４０歳のベテラン藤田さいき（ＪＢＳ）は、風が強まった午後組で、２バーディー、３ボギーの７３と踏ん張り、通算１アンダーで首位の大久保柚季（加賀電子）と４打差の５位。優勝争いに踏みとどまり、大会最年長優勝のチャンスを残した。