普段使いで得られた12.8km/kWhの電費シトロエンe-C4は、駆動用モーターの出力特性も賢明。発進時にアクセルペダルをうかつに踏み込んでも、フロントタイヤが空転することはない。【画像】荒波に埋もれる逸材か？シトロエンe-C4 マックスサイズの近い電動モデルはコレ全216枚それでいて、郊外の幹線道路を不満ない加速力で処理できる。エコとノーマル、スポーツと、ドライブモードは3種類あり、エコ・モードでは航続距離が1割