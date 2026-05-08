思い出づくりに貢献したシトロエンC4束の間の遊び心へ任せるか。本気のお付き合いか。AUTOCARの読者なら、自問自答したことがおありだろう。心惹かれる異性のことではない。クルマ選びのことだ。【画像】荒波に埋もれる逸材か？シトロエンe-C4 マックスサイズの近い電動モデルはコレ全216枚筆者は先日、アフリカの西に浮かぶ島々、カナリア諸島のラス・パルマスで休暇を過ごした。そこでの数日間をともにしたのは、家族と、