薄着やTシャツコーデが増えるこれからの季節。洋服をすっきり着こなしたいけれど、ボディラインや下着のひびきが気になる…という方も多いのではないでしょうか。そんな悩みに寄り添う新作として、AMOSTYLE BY Triumphから「カーヴィースリムブラ＜Lily Breeze＞」が登場♡女性らしい丸みをキープしながら、自然なスリムシルエットを叶える、夏に頼れる新定番インナーです。 薄着映えを叶え