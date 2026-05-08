『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ロケバスで何が…関係者が証言元ジャンポケ斉藤被告の裁判」についてお伝えします。◇◇◇駐車中のロケバスの中で2024年7月、初対面の20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われている、お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告(43)。3月に行われた初公判では、「私の行為に同意してくれていると思っていました」と無罪を主張。一方、女性は証