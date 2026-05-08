女優の桃井かおり（75）が8日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。桃井は「旦那様バースデー2人でホテル泊して、ただの夕焼け眺める」とつづり、夫の背中越しに自撮りした“夫婦ショット”を披露。「ただ眺めただけの夕焼けは、ホテルマン達もシャッター押すほどの空いっぱいのピンクで、最後は惜しそうに真っ赤になって消えて行った。それを我らは目で受けとめて、フッと気がついて慌ててカメ