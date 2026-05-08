慶大ソッカー部と早大ア式蹴球部は8日、両校が対戦する「第77回早慶サッカー定期戦―早慶クラシコ―presentedby洞雲汽船株式会社」を8月11日にMUFG国立で開催すると発表した。国立開催は2年ぶり。昨年はU等々力に1万34人が来場した。慶大の中町公祐監督と早大の兵藤慎剛監督は同い年の40歳で、ともに横浜Mなどでプレーした元Jリーガー。元横浜M対決は3年連続の実現となる。