最新のコメの平均販売価格で銘柄米が1年3カ月ぶりに3800円台に値下がりしました。【映像】コメの平均価格は5キロ当たり3796円農林水産省によりますと5月3日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店で販売されたコメの平均価格は5キロ当たり3796円でした。前の週より46円低く、3700円台は去年8月以来の水準です。また、銘柄米は88円値下がりし、5キロあたり3857円でした。3800円台は去年2月上旬以来、1年3カ月ぶりです。20