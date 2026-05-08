人気マンガ「キン肉マン」の作者・ゆでたまごの嶋田隆司さんが自身のXを更新。膝の手術を終えたことを報告しました。 【写真を見る】【 キン肉マン 】ゆでたまご・嶋田隆司膝の手術を報告「意識朦朧、術後の患部の痛みにのたうちまわっております」嶋田さんは腰の検査入院のために5月2日に開催予定だった「キン肉マンミュージアム in 沼津」開業2周年記念トークショーへの登壇を取りやめましたが、5月6日の投稿で、左膝の