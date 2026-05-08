「広島−ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）元ＴＯＫＩＯの城島茂が始球式に登場した。この日の試合は「広島創業フマキラースポンサードゲーム」として行われている。城島はフマキラーの顔として『ベープ』のＣＭ出演が今年３０年目を迎えた。単なる出演者の域を超えた強固なパートーナーシップで、長きにわたって同社のイメージキャラクターを務めている。背番号３０のユニホームに赤パンツ姿でマウンドへ上がった城島