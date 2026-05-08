ホンダ6代目「CR-V」最上級グレードとはホンダのグローバルSUVとして知られる「CR-V」が、2026年2月26日に日本市場へ導入されています。そんなCR-Vの最上級グレードはどのようなモデルなのでしょうか。CR-Vは1995年に初代が登場しました。「Comfortable Runabout Vehicle」という車名の由来が示す通り、快適性と高い機動性を兼ね備えた都市型SUVという新たなジャンルを切り拓いたモデルです。【画像】艶黒!? ホンダ「CR-V」を