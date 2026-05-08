楠木ともりが、自身初となるビルボードライブ公演を9月に横浜、大阪にて開催する。 （関連：楠木ともり、鈴木みのり、東山奈央……梅雨時にこそ聴いてほしい女性声優の歌声） 本公演では、繊細な表現力を湛えた歌声で、バラエティ豊かな楽曲を披露する。チケットは、5月9日よりSMA VOICE先行抽選、同月22日よりClub BBL会員／法人会員先行、29日より一般販売が開始となる。 （文＝リアルサウンド編集部）