福島県郡山市の磐越道で新潟県の私立北越高校の男子ソフトテニス部員を乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し21人が死傷した事故。この事故をめぐって、北越⾼と、同校がバスの手配を依頼したとする運行会社の間で、杜撰な運行実態の責任について対立が起きている。双方とも法律違反やコンプライアンス無視が過去にもあったことが疑われ、高校生のクラブ活動がこれほどいい加減で危険な環境の中で行なわれて