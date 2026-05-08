（株）トーシンホールディングス（名古屋市中区）は5月8日、東京地裁に会社更生法の適用を申請し同日、開始決定を受けた。申請代理人は粟田口太郎弁護士、四十山千代子弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、千代田区大手町1−1−1、電話０３−６８６４−３０６１）ほか。同日、調査命令が発令され、永沢徹弁護士（永沢総合法律事務所、中央区日本橋3−3−4）が調査委員に選任された。従前の経営者が引き続