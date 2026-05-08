＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第2ラウンドが終了した。昨季の下部ステップ・アップ・ツアーで賞金女王に輝いた22歳、大久保柚季が6バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータル5アンダー・単独首位で決勝に駒を進めた。【写真】本当に17歳？オ・スミン、雰囲気十分ですトータル3アンダー・2位タイに荒木優奈