先週は「NTTドコモビジネスレディス」で優勝した菅沼菜々が「トレーニングの影響で飛距離アップした」と話して話題になった。それに合わせてシャフトも変更しているが、使用ヘッド『XXIO14＋』ドライバーの影響もあるのだろうか。【画像】春に飛距離アップした6位〜18位がこの面々そこで、開幕から8戦を終えた時点でのスタッツを、昨年と比較できる64選手を調べると、今年「ドライビングディスタンス」を伸ばした上位にダンロップ