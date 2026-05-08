＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ2日目◇8日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞連覇と永久シード獲得がかかっていたツアー通算29勝の申ジエ（韓国）は、2日目を終えてトータル10オーバーとし、94位タイで今季2度目の予選落ちを喫した。【ライブフォト】こちらのレジェンドは最年長予選通過初日は「73」とし、18位タイで迎えたこの日は、バーディなしの9ボギーを叩く苦しい展開で「81」。80