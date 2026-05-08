ゴールデンウィーク中のサービスエリアで、靴に付けた小型カメラで女性のスカート内を盗撮したとして、48歳の男が逮捕されました。 カメラからは、他の複数の女性のスカート内を盗撮した動画も見つかったということです。 ■目撃者ともみ合いに…手をかむも取り押さえられる 5月7日（木）に性的姿態等撮影の疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市の会社員の男（48）です。 淡路警察署によると、男