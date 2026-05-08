「チョコクロ」で知られるあのカフェチェーンの本社が京都に移転。その狙いは…? コーヒーの乾杯で開所セレモニーを行ったのは、外食大手のサンマルクホールディングス。 サンマルクといえばチョコレートをクロワッサンで包んだ「チョコクロ」が人気で、カフェなど全国で約870店舗を展開しています。 その本社は岡山市にありましたが、本社機能を京都市内に移すことにしたのです。その理由