歌手でタレントの重盛さと美（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアとともに「自慢」だという、“美くびれ”を披露した。【別カット】「くびれも、髪の毛もさいこー!!」へそ出しルックで自慢の“美くびれ”を披露する重盛さと美「改めてまして…髪の毛切りましたっ」「天才美容師 森田怜さん作」と報告し、レイヤーが入った黒髪の“くびれヘア”を紹介。重盛はジーンズにミニ丈のトップスを合わせたへそ出しルック