“都構想”実現に不可欠な「法定協議会」 大阪都構想の3度目の挑戦に向けた動きが、一気に加速するかもしれません。 【グラフで見る】3回目挑戦の「都構想」大阪府民は支持するorしない?（2月調査） 大阪府・大阪市の両トップ肝いりの「大阪都構想」。3度目の挑戦となりますが、実現に向けて不可欠なのが「法定協議会」です。 都構想の具体的な制度案を議論する場で、法定協協議会を設置するためには「議案」を市と府の