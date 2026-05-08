俳優・のんが主演を務めたABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』が、ドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』で、エンターテインメント（フィクション）部門の最優秀（Entertainment Grand Award)、本アワードにおける最高賞（intermedia-globe Grand Prix）となるグランプリを受賞した。27回目の開催となる本アワードの歴史において、エンターテインメント（フィクション）部門の作品が最高