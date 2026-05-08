記者会見する大阪ガスの藤原正隆社長＝8日午後、大阪市大阪ガスは8日、中東情勢の影響を受けている液化天然ガス（LNG）価格の上昇に伴い、夏ごろから段階的にガス料金に反映される見通しだと発表した。原料価格の変動を料金に反映するまでに時間差が生じる「原料費調整制度」では、LNG価格はガス料金に最大5カ月遅れで反映される。大ガスは主にオーストラリアや米国などからLNGを調達している。供給に大きな影響はないものの、