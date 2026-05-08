木原官房長官と面会後、記者団の取材に応じる「あさがおの会」の森聡美代表（左）と横田早紀江さん＝8日午後、首相官邸北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の母早紀江さん（90）が8日、首相官邸で木原稔官房長官兼拉致問題担当相と面会し「40年以上過ぎても助け出してあげられない。何か方法はないのかといつも考えている」と語り、政府に早期の解決を求めた。木原氏は「一日も早い被害者の帰国に向けて取り