ダウンタウン・松本人志が、配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で、母・秋子さんとの再会を記録したドキュメント「その日。オカンに会いに行く松本人志完全ドキュメント」（１０日配信）のビジュアルが公開された。ネットでは９２歳になった久々の秋子さんの姿に「お元気そうで良かった」「久しぶりに松ちゃんのお母さん見た」「いい絵だなあ」との反応が投稿されている。先立ってＹｏｕＴｕｂｅでは「特別先行映像」が公