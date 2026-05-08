タレントで実業家の紗栄子（39）が8日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「日本テレビ系『有吉ゼミ』に出演します」と報告。「今回は、桜が美しい @nasufarmvillage の春のシーズンに向けて準備に奮闘する様子や、日々のファーム運営の裏側、新たな保護動物との時間なども取材していただきました」と伝えた。奇麗めのロングワンピース姿を披露。「普段なかなかお見せできない日常が映っていると思います