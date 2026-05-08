フランス１部リーグ、モナコは日本時間８日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。「彼らはサッカーが恋しかった♥何カ月ものリハビリを経て、タキとサリがついにボールを取り戻した」と記し、日本代表ＭＦ南野拓実とガーナ代表ＤＦモハメド・サリスが一緒にボールを使ったトレーニングを行う動画を投稿した。左足の下にボールを置き「ボールを使った初めての練習」と英語で話した南野は「それほど悪くないね」と両手でサムア